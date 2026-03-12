Thu giữ gần 2 tấn ruốc, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc

Ngày 12/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra một công ty và hộ kinh doanh trên địa bàn phường Hạc Thành, thu giữ hàng trăm sản phẩm cùng gần 2 tấn ruốc gà, lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại các cơ sở này đang kinh doanh nhiều mặt hàng đồ khô, đồ ăn vặt và nguyên liệu pha chế không bảo đảm quy định về nguồn gốc, nhãn mác và hạn sử dụng.

Số thực phẩm khô không rõ nguồn gốc bị thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, gồm 600 sản phẩm túi gói các loại đồ ăn vặt như ngô cay, khô gà, quẩy; các nguyên liệu pha chế như bột sữa, trân châu đen, đường thốt nốt, đường nâu, nước cốt dừa.

Ngoài số hàng hóa trên, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn gần 2 tấn thực phẩm khô gồm ruốc gà, ruốc lợn, hành phi và nhiều mặt hàng khác.

Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có tem nhãn, không ghi hạn sử dụng, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

Làm việc với lực lượng công an, bà Hà Thị Thuỳ Vân, đại diện hộ kinh doanh, khai nhận số ruốc gà, ruốc lợn được thu mua trôi nổi trên thị trường, trong đó có trường hợp trộn ruốc gà vào ruốc lợn để bán ra nhằm thu lợi nhuận cao hơn.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa là thực phẩm không tem nhãn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua làm việc bà Vân thừa nhận bán ruốc lợn ra thị trường với giá 105.000-165.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo khảo sát trên thị trường giá thịt lợn nguyên liệu để chế biến ruốc đang được bán 150.000-170.000 đồng/kg.

Mức chênh lệch bất hợp lý này cho thấy sản phẩm có thể đã bị pha trộn nguyên liệu kém chất lượng, sử dụng phụ gia không rõ nguồn gốc hoặc thay đổi thành phần nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.