Thu được 2 khẩu súng, 40 viên đạn, 1,2 tỷ từ gã cướp ngân hàng

Dân trí Quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Nam, nghi phạm cướp ngân hàng, lực lượng Công an thu giữ hai khẩu súng, 40 viên đạn, xe máy 700 triệu, điện thoại cùng 1,2 tỷ đồng.

Công an thu giữ súng, đạn cùng các tang vật trên người và nơi lẩn trốn của Nguyễn Văn Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin chính thức từ Công an TP Hải Phòng tối nay, 9/1, Nguyễn Văn Nam, nghi phạm gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng) bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Khám xét người và chỗ lẩn trốn của Nguyễn Văn Nam, lực lượng Công an thu giữ hai khẩu súng, 40 viên đạn, một xe máy phân khối lớn, một điện thoại và 1,2 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Nam một mình thực hiện hành vi cướp tài sản.

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng, hành trình truy bắt Nguyễn Văn Nam lực lượng phá án gặp không ít khó khăn do hiện trường vụ việc nằm xa khu dân cư, không có camera nên khó xác định hướng trốn chạy của nghi phạm.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trao thư khen cho Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an Hải Phòng, Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan điều tra Công an thành phố (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Chiều cùng ngày 9/1, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân cũng đã đến khen thưởng các lực lượng đã bắt đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra tại đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng.

Thay mặt Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương Công an thành phố Hải Phòng và Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tích cực điều tra, khám phá nhanh vụ cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn quận Hải An.

Trung tướng nhấn mạnh, đây là chiến công đột xuất của lực lượng Công an trong đợt cao điểm tấn công trấn tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

An Nhiên