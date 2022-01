Bắt được đối tượng cướp ngân hàng, thu súng, lượng tiền mặt lớn

Dân trí Trao đổi với PV Dân trí trưa nay (9/1), một lãnh đạo Phòng CSHS, công an TP Hải Phòng xác nhận việc bắt đối tượng gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch thuộc Ngân hàng Vietcombank.

Bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại Thái Nguyên (Ảnh CTV).

Theo đó, vào khoảng hơn 10h sáng, các trinh sát thuộc Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được Nguyễn Văn Nam (SN 1998, hộ khẩu thường trú tại huyện đảo Cát Hải, TP Hải Phòng), nghi phạm gây ra vụ cướp tiền tại Phòng giao dịch thuộc ngân hàng Vietcombank trên đường 356 Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng) vào ngày 7/1.

Theo Công an TP Hải Phòng, Nam bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng quân dụng, một lượng lớn tiền mặt được Nam mang theo người.

Phòng giao dịch đối tượng gây ra vụ cướp (Ảnh: CTV)

Một nguồn tin cho biết, sau khi thực hiện xong vụ cướp, đối tượng Nam di chuyển lên Hà Nội, mua chiếc xe máy phân khối lớn làm phương tiện và chạy về Thái Nguyên lẩn trốn

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng hơn 15h chiều ngày 7/1, một đối tượng nam giới mặc quần áo tối màu, đeo ba lô, đầu đội mũ lưỡi trai, bịt mặt bất ngờ ập vào Phòng giao dịch thuộc ngân hàng Vietcombank.

Đối tượng rút súng đe dọa nữ nhân viên ngân hàng, cướp đi gần 3 tỷ đồng.

Sau đó, đối tượng cướp xe máy của một nhân viên bảo vệ ngân hàng tẩu thoát và để lại chiếc xe tại khu vực đê biển trên tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện thuộc địa phận phường Tràng Cát (quận Hải An).

Một số nhân chứng cho biết, đối tượng rất manh động, thậm chí còn nổ súng uy hiếp nhân viên.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng, đối tượng đang được di lý từ tỉnh Thái Nguyên về Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

An Nhiên