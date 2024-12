Bộ Công an: Khởi tố cựu Tổng giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng

Chiều 31/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức cuộc họp thông tin về phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban chỉ đạo).

Liên quan đến vụ án Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, ngày 16/9, Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, thông tin tại cuộc họp (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, nhóm bị can bị khởi tố về hành vi Tham ô tài sản gồm Hoàng Lệ Huê (SN 1976; Giám đốc chi nhánh miền Trung, Công ty SJC) và Nguyễn Thị Lộc (SN 1988; kế toán chi nhánh miền Trung, Công ty SJC).

Nhóm bị can bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Lê Thúy Hằng (Tổng giám đốc Công ty SJC), Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc xưởng vàng, Công ty SJC), Trần Tấn Phát (Phó giám đốc xưởng vàng, Công ty SJC) và Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc chi nhánh Hải Phòng, Công ty SJC).

Bà Lê Thúy Hằng khi còn làm Tổng giám đốc Công ty SJC (Ảnh: Vietstock.vn).

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, kết quả điều tra bước đầu thể hiện, các bị can đã lợi dụng việc mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ sổ sách, chiếm đoạt tài sản; Bộ Công an đang tập trung củng cố tài liệu chứng cứ, mở rộng điều tra, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt.

SJC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TPHCM. Nhiều năm qua, doanh nghiệp này đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. SJC nằm trong nhóm 27 doanh nghiệp mà nhà nước sẽ nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không sở hữu sau cổ phần hóa.

SJC là đơn vị duy nhất được Ngân hàng Nhà nước cho phép độc quyền sản xuất vàng miếng từ năm 2014 đến nay.

Những năm gần đây, giá vàng SJC chênh lệch cao so với quốc tế cũng như các loại vàng miếng khác, trang sức, mỹ nghệ.

Từ cuối năm 2023, thị trường vàng biến động mạnh, Ngân hàng Nhà nước đề xuất thay đổi phương án sản xuất, bỏ tình trạng độc quyền.

Liên quan đến vấn đề nhân sự tại Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), mới đây, website chính thức của công ty này vừa cập nhật thông tin mới về biến động nhân sự tại doanh nghiệp.

Theo đó, ông Đào Công Thắng hiện giữ chức quyền Tổng giám đốc. Trước đó, theo báo cáo tài chính năm 2023, ông Thắng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, và được tái bổ nhiệm từ 30/7/2019.