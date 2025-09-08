Chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng, cựu cán bộ ở TPHCM lĩnh án

Ngày 8/9, TAND TPHCM tuyên phạt Vương Quốc Tuấn (45 tuổi, cựu cán bộ công an) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2022, ông Huỳnh Văn Tỷ có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng một phần thửa đất thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh cũ (TPHCM) từ đất sản xuất lên đất thổ cư. Ông Tỷ đã trao đổi, nhờ ông Vương Hoàng Lê giúp đỡ.

Bị cáo Tuấn lĩnh 14 năm tù (Ảnh: T.M.).

Sau đó, ông Lê liên hệ Trần Anh Trung (là cộng tác viên của Lê). Trung cho biết có bạn học là Vương Quốc Tuấn, công tác tại Công an phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú (cũ) có nhiều mối quan hệ quen biết với chính quyền địa phương, có thể thực hiện được việc trên.

Khoảng tháng 3/2022, Tuấn gặp ông Tỷ và nói mình có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo yêu cầu.

Tiếp đó, Tuấn và ông Tỷ ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với chi phí thực hiện là hơn 3,2 tỷ đồng. Sau đó ông Tỷ đã chuyển cho bị cáo hơn 3 tỷ đồng. Tuấn chuyển cho Lê và Trung 220 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó Tuấn không làm được, không trả tiền và né tránh gặp mặt. Vì vậy, ông Tỷ làm đơn tố cáo Tuấn. Sau khi biết việc Tuấn chiếm đoạt tiền, Trung và Lê đã chuyển trả lại cho ông Tỷ. Do đó, cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự với hai người này.