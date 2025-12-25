Công an giúp người đàn ông Hải Phòng thoát bẫy lừa đảo qua mạng

Theo Công an Hải Phòng, tối 23/12, Công an xã Bình Giang nhận phản ánh của anh V.X.T., trú thôn Lôi Khê, về việc có người tự xưng là cán bộ xã gọi điện hướng dẫn làm thủ tục bảo hiểm online cho con gái.

Anh T. trình báo sự việc với công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối tượng yêu cầu anh T. kết bạn Zalo để tiếp tục trao đổi. Do hạn chế trong tiếp cận công nghệ thông tin, anh T. đã gọi điện cho Cảnh sát khu vực là ông Đỗ Trung Nam, người phụ trách thôn, nhờ hỗ trợ.

Nắm bắt thông tin, ông Đỗ Trung Nam nhanh chóng xuống nhà anh T. để xác minh sự việc. Qua trao đổi, cảnh sát khu vực nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua không gian mạng.

Cảnh sát đã tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay và hướng dẫn anh T. không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các đối tượng trên mạng.

Sau khi được giải thích, anh T. đã dừng liên lạc với đối tượng và cảm ơn Công an xã Bình Giang cùng Cảnh sát khu vực đã kịp thời giúp anh tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Công an xã Bình Giang cho biết, các chiêu thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin và liên hệ cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.