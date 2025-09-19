Thủ đoạn chuyển lậu 113kg vàng từ Campuchia về Việt Nam

Chiều 19/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Sa (45 tuổi, ngụ TP Hà Nội) mức án 12 năm tù, Nguyễn Minh Trí (25 tuổi, ngụ Tây Ninh) 13 năm tù về tội Buôn lậu.

Cùng tội danh trên, 12 đồng phạm còn lại trong vụ án bị tòa tuyên phạt mức án từ 3 năm tù treo đến 9 năm tù giam.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo đã lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế, nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, để móc nối với những người bên Campuchia thành lập hai đường dây buôn lậu tổng số 113kg vàng.

Trong đó, Sa tổ chức đường dây buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang với 36kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng. Trí phụ trách nhánh ở biên giới tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc Long An), buôn lậu 77kg, trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Cơ quan công tố xác định, khoảng tháng 12/2024, Sa biết bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa (44 tuổi, ngụ An Giang) có ruộng lúa ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại biên giới Campuchia (qua kênh Vĩnh Tế) nên đã thuê vận chuyển USD sang nước bạn giao cho Xây hoặc Mập (chưa rõ lai lịch) rồi nhận vàng đưa về Việt Nam.

Nghĩa đã giấu vàng dưới động cơ của xuồng máy để tránh bị phát hiện. Sau khi đưa vàng về nước, người này chuyển cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên để giao cho hai đồng phạm gửi đến các chủ tiệm vàng tại An Giang, Cà Mau, TPHCM.

Sau khi vận chuyển, tiêu thụ trót lọt 24kg vàng (trị giá hơn 53 tỷ đồng), ngày 17/12/2024, Nghĩa đang đưa 12kg (hơn 26 tỷ đồng) từ Campuchia về thì bị Bộ đội Biên phòng An Giang bắt giữ.

Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới. Thông qua các mối quan hệ, Trí biết Van Hear (người Campuchia, chưa rõ lai lịch) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia và được người này thuê vận chuyển về nước tiêu thụ.

Trí lợi dụng việc thường xuyên vận chuyển cá sang Campuchia bán, có thể cất giấu vàng và USD đưa qua biên giới mà không bị phát hiện. Thời gian đầu, Trí trực tiếp sang Campuchia nhận vàng, đến khoảng tháng 12/2024, anh ta thuê người chạy xe ba gác chở các thùng đựng cá có cất giấu USD sang Campuchia gặp người của Van Hear để giao, nhận vàng.

Từ ngày 6 đến ngày 17/12/2024, Trí thỏa thuận với Van Hear mua 77kg vàng, tổng trị giá hơn 172 tỷ đồng. Sau khi đưa hàng qua biên giới tỉnh Long An (cũ) sẽ giao Cao Văn Chức vận chuyển về TPHCM rồi chuyển cho Nguyễn Chí Khoa (tổng cộng 29kg, trị giá gần 65 tỷ đồng), Phạm Ngọc Thắng nhận 48kg (hơn 107 tỷ đồng).

Trí bị xác định có vai trò chủ mưu, hưởng lợi gần 27.000 USD (hơn 652 triệu đồng).

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nêu trong cáo trạng. Một số người được Sa thuê vận chuyển vàng lậu khai chưa được trả tiền công thì bị bắt.