Thủ đoạn che giấu của chủ cơ sở ngâm 3.000 tấn ốc trong hóa chất ở TPHCM

Liên quan vụ ngâm khoảng 3.000 tấn ốc với hóa chất, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã làm rõ thủ đoạn hoạt động và cách đối phó cơ quan chức năng của chủ cơ sở Huỳnh Văn Trường (SN 1979, ngụ TP Cần Thơ).

Theo cơ quan công an, để qua mặt lực lượng chức năng, Trường thuê nhà tại các khu vực vắng người qua lại, hạn chế sự chú ý của người dân xung quanh. Đồng thời, nhằm tránh bị phát hiện, đối tượng chỉ sử dụng nhân công là người thân trong gia đình. Với thủ đoạn này, cơ sở của Trường đã hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Mỗi ngày cơ sở ngâm khoảng 1,5 tấn ốc bươu với hóa chất (Ảnh: Công an cung cấp).

Về nguồn gốc ốc bươu, Trường khai nhận thu mua từ nhiều tỉnh miền Tây, trong đó có không ít nguyên liệu đã hư hỏng, bốc mùi. Để tăng độ tươi và khử mùi, chủ cơ sở đã mua hóa chất Natri Silicate (thường gọi là thủy tinh lỏng) để ngâm ốc.

Sau khi sơ chế, các đối tượng đưa ốc thành phẩm tiêu thụ tại chợ Bình Điền, đồng thời cung cấp cho nhiều hộ kinh doanh và thương lái tại các tỉnh lân cận.

Theo cơ quan công an, trung bình mỗi ngày cơ sở này ngâm khoảng 1,5 tấn ốc bươu với thủy tinh lỏng. Trong khoảng 5 năm hoạt động, Trường thừa nhận đã ngâm khoảng 3.000 tấn ốc bằng hóa chất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định con số thực tế có thể cao hơn so với lời khai.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã đột kích cơ sở sơ chế thực phẩm tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông, do Trường làm chủ, phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ được ngâm trong dung dịch Natri Silicate.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm hơn 1,5 tấn hóa chất Natri Silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm ốc.

Ốc ngâm trong nước pha với dung dịch thủy tinh lỏng (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định toàn bộ các mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate - một loại hóa chất công nghiệp thường dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng và tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Theo cơ quan giám định, Natri Silicate là chất có tính kiềm mạnh, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, bất chấp sức khỏe, tính mạng người dân. Hiện Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ số ốc bươu nhiễm hóa chất ra thị trường; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm hành vi mua bán, cung cấp hóa chất sai quy định, không đúng đối tượng.