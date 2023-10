Thu 2 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn trong vụ án ma túy

Ngày 13/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Triệu Sơn đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hòa Bình về Thanh Hóa.

Trước đó, khoảng 13h ngày 11/10, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ đối tượng Lê Huy Đại (SN 1995, trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 345 viên hồng phiến.

Tang vật trong vụ án.

Công an huyện Triệu Sơn và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng. Khoảng 2h ngày 12/10, Tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Trưởng Công an huyện Triệu Sơn, làm tổ trưởng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Đồng (SN 1988, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Đồng là đối tượng đầu nậu chuyên cung cấp ma túy cho Lê Huy Đại về Thanh Hóa bán lẻ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh Đồng, lực lượng công an đã thu giữ khoảng 1.500 viên hồng phiến, 1 bánh heroin đã được chia nhỏ có trọng lượng khoảng 300g, 2 khẩu súng quân dụng, 61 viên đạn, 111,5 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng đầu tháng 9, khi đi lái máy xúc thuê cho một công trình xây dựng trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Lê Huy Đại đã quen biết với Nguyễn Thanh Đồng. Từ đây, 2 đối tượng đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh Hòa Bình về Thanh Hóa tiêu thụ.

Với 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Thanh Đồng có nhiều thủ đoạn rất tinh vi như chỉ bán ma túy cho các bạn tù thực sự thân quen, trong đó có Lê Huy Đại.

Trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy (từ 15/8 đến nay), Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ 9 vụ, 17 đối tượng liên quan đến ma túy.