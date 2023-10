Bắt giữ Hải "Mặt Rỗ", ông trùm đường dây ma túy lớn ở Đà Nẵng

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Đà Nẵng) vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 1kg ma túy.

Người cầm đầu đường dây này là Trần Minh Hải (biệt danh Hải "Mặt Rỗ", 36 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu). Theo Công an Đà Nẵng, Hải có tiền sự liên quan đến ma túy.

Trần Minh Hải (bên trái) cùng Nguyễn Hồng Phúc vừa bị bắt (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, công an phát hiện các đối tượng có dấu hiệu sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Đường dây này do Hải cầm đầu, hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng.

Công an phát hiện Hải móc nối với Nguyễn Hồng Phúc (18 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để hoạt động mua bán ma túy liên quận trên địa bàn thành phố.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát ma túy phối hợp cùng Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Khuê Mỹ bắt giữ Phúc tại một căn hộ cho thuê trên đường Khuê Mỹ Đông. Khám xét phòng của Phúc, công an thu giữ 100 viên thuốc lắc và 2,5g Ketamine.

Tang vật thu giữ trong vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Mở rộng điều tra, đến 19h cùng ngày (8/10), công an bắt quả tang Trần Minh Hải tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Bạch Đằng (quận Hải Châu), thu giữ 50g Katemine.

Khám xét 2 nơi ở của Hải, công an thu giữ thêm 850g Katemine, 1 gói ma túy đá, 1 cân tiểu ly và một số tang vật liên quan. Qua test nhanh, Hải và Phúc đều dương tính với ma túy.