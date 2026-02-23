Bộ Công an đề xuất thành lập trung tâm phòng chống tin giả, tin sai sự thật

Trong Dự thảo Nghị định quy định một số biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan tin giả, tin sai sự thật, Bộ Công an đề xuất thành lập Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật (Trung tâm), do lực lượng này quản lý, vận hành.

Dự thảo Nghị định liên quan nội dung trên dự kiến trình Chính phủ xem xét, thông qua trước tháng 5.

Theo dự thảo, Trung tâm dự kiến do Bộ Công an chủ trì quản lý, vận hành với 5 nhiệm vụ: Tiếp nhận tin báo tố giác, tố cáo, khiếu nại về hành vi vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật; hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của người dân; liên thông dữ liệu để xác định, gán nhãn tin giả, tin sai sự thật giữa Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức, bộ, ban, ngành, UBND các cấp; đồng thời bổ sung, cập nhật dữ liệu nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Trong quy trình xử lý tin giả, Trung tâm được xác định là một trong những kênh công bố thông tin. Cụ thể, sau khi tin giả được kiểm chứng và có kết luận, cơ quan có thẩm quyền bắt buộc công bố, cảnh báo thông tin đó lên Trung tâm.

(Ảnh minh họa: AI).

Bộ Công an cũng dự kiến sử dụng Trung tâm để công bố danh tính các cá nhân, tổ chức vi phạm đã bị xử lý nhằm tuyên truyền, răn đe và phòng ngừa xã hội; đồng thời coi đây là hạ tầng kỹ thuật phục vụ phối hợp với các cơ quan như Ban Tuyên giáo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khi xử lý các vụ việc có nguy cơ gây khủng hoảng truyền thông hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.

Dự thảo Nghị định nêu định nghĩa, tin giả là thông tin không có thật; tin sai sự thật là thông tin có một phần không có thật.

Việc xử lý tin giả, tin sai sự thật dự kiến thực hiện theo 5 bước.

Bước 1: Phát hiện. Cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, tiếp nhận tố giác từ quần chúng, đồng thời tiếp nhận phản ánh từ nhà cung cấp mạng và dịch vụ Internet.

Bước 2: Xác định - kiểm chứng. Các cơ quan chức năng tiến hành xác định, kiểm chứng, điều tra, làm rõ và kết luận gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật.

Bước 3: Công bố - cảnh báo. Sau khi xác định là tin giả, tin sai sự thật, cơ quan chức năng phải công bố, cảnh báo trên Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật và cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Đáng chú ý, nhà cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội cũng có trách nhiệm cảnh báo trực tiếp trên nền tảng ứng dụng, mạng xã hội, trang web của mình.

Bước 4: Ngăn chặn - gỡ bỏ - điều tra vi phạm. Cơ quan chức năng thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật liên quan tin giả, tin sai sự thật.

Bước 5: Áp dụng hình thức xử lý. Tùy tính chất, mức độ, hậu quả, các hình thức xử lý sẽ được áp dụng theo quy định.