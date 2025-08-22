Bác bỏ thông tin bé gái 6 tuổi ở Quảng Trị bị bắt cóc

Ngày 22/8, lãnh đạo Công an xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị xác nhận, thông tin một bé gái trên địa bàn bị bắt cóc là không đúng sự thật.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về việc một bé gái 6 tuổi trú xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị) bị bắt cóc khi đang chơi trước cổng nhà.

Thông tin được đăng tải kèm hình ảnh một bé gái nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng khiến nhiều người hoang mang.

Cơ quan chức năng cảnh báo thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Nhật Anh).

Nắm thông tin, Công an xã Trường Sơn đã tiến hành xác minh và khẳng định từ ngày 20/8 đến nay, đơn vị chưa ghi nhận tin báo hay phát hiện vụ việc liên quan đến bắt cóc trẻ em trên địa bàn.

Cơ quan công an cũng phát hiện tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung trên là "ảo", với mục đích câu like, tung tin đồn thất thiệt. Công an xã Trường Sơn khuyến cáo người dân cảnh giác, không nên chia sẻ các thông tin gây hoang mang dư luận.

Đáng chú ý, ngay sau khi đăng tải thông tin sai sự thật về việc bắt cóc trẻ em, tài khoản mạng xã hội kể trên còn thay đổi ảnh đại diện, đăng bài viết khác với nội dung kêu gọi giúp đỡ hai anh em mồ côi bị xe tông nguy kịch.

Cơ quan chức năng nhận định có hành vi tung tin sai sự thật, lợi dụng lòng tin của người dân để kêu gọi chuyển tiền, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Trường Sơn đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, đề nghị chỉ đạo xử lý đối tượng thông tin sai sự thật.