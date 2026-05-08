Chuỗi ngày bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại Tuyên Quang) cùng người tình là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại Ninh Bình) về cùng tội danh Giết người. Cả hai bị cáo buộc nhiều lần bạo hành cháu B.T.H., 4 tuổi, con riêng của Tâm, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm

Từ phòng trọ khép kín đến chuyến xe cấp cứu

Vụ việc được phát hiện sau khi cháu H. được đưa đến Bệnh viện E cấp cứu chiều tối 3/5 trong tình trạng nguy kịch. Sau 3 ngày được các bác sĩ nỗ lực điều trị, đến chiều 6/5, cháu bé tử vong do thương tích quá nặng. Theo Công an Hà Nội, quá trình điều tra bước đầu xác định Hiệp và Tâm thường xuyên đánh đập, bạo hành, thậm chí có thời điểm bỏ đói cháu H.nhiều ngày.

Hiệp và Tâm thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, từ tháng 3. Ngoài cháu H., sống cùng phòng trọ còn có anh trai của Hiệp và người yêu của người này. Căn phòng nằm trên tầng 2 một ngôi nhà dạng chung cư mini, diện tích chỉ khoảng hơn 10m2, có nhà vệ sinh khép kín.

Theo lời một người thuê tầng 1, trước khi xe cấp cứu xuất hiện, những người sống trong tòa nhà không nghi ngờ việc cháu bé bị bạo hành, một phần vì phòng khép kín, một phần khu vực tầng dưới thường có tiếng động lớn do hoạt động sửa chữa.

Chiều muộn 3/5, người dân thấy xe cứu thương đỗ trước cửa nhà trọ. Hiệp bế cháu H. trên tay, Tâm đi cùng, cả hai vội vã đưa cháu lên xe. Nhân chứng kể thời điểm đó cháu bé đã bất tỉnh, cơ thể ướt sũng, tình trạng rất xấu. Còn Hiệp và Tâm lộ rõ vẻ hoảng hốt. Đến tối cùng ngày, lực lượng công an trở lại căn phòng trọ để xác minh vụ việc.

Theo tài liệu điều tra, trong ngày 3/5, chỉ vì những việc nhỏ trong sinh hoạt, cháu H. liên tục bị Hiệp và Tâm đánh, phạt. Buổi sáng, khi cháu chậm đánh răng, rửa mặt, Hiệp bắt cháu đeo bình nước 5 lít vào cổ. Sau đó, cháu tiếp tục bị đánh. Cùng ngày, Hiệp và Tâm rời phòng trọ, bỏ mặc cháu ở lại một mình.

Đến chiều, khi quay về thấy cháu lấy bánh kẹo ăn, Tâm cho rằng con “ăn vụng” rồi tiếp tục đánh, bắt cháu đứng ở góc nhà.

Sự việc sau đó tiếp diễn trong nhà vệ sinh. Khi cháu H. có biểu hiện sợ hãi, không kiểm soát được vệ sinh cá nhân, Tâm tiếp tục đánh và yêu cầu con đi tắm. Trong lúc cháu ở nhà vệ sinh, Hiệp dùng vòi nước xịt liên tục vào vùng mặt cháu. Theo tài liệu điều tra, Tâm chứng kiến sự việc nhưng không kịp thời can ngăn, bảo vệ con.

Một lúc sau, khi thấy cháu H. có biểu hiện bất thường, Hiệp và Tâm mới tìm cách sơ cứu, gọi cấp cứu và đưa cháu đến bệnh viện.

Lời khai của hai bị can và trách nhiệm người mẹ

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với Tâm và cháu H. khoảng 3 tháng. Thời gian đầu, Hiệp nói vẫn chăm sóc, mua đồ và chiều chuộng cháu. Tuy nhiên, từ tháng thứ hai, cho rằng cháu lì, không nghe lời, Hiệp bắt đầu dùng bạo lực để dạy dỗ.

Bị can khai trong khoảng 2 tuần trước khi xảy ra vụ việc, nhiều lần đánh cháu bằng tay hoặc các vật dụng trong nhà, đồng thời nghĩ ra một số hình phạt nguy hiểm, trong đó có việc bắt cháu đeo bình nước 5 lít trên cổ.

Hiệp khai không ghét cháu bé, chỉ cho rằng cháu láo nên đánh để cháu ngoan và nghe lời. Đáng chú ý, bị can thừa nhận trong quá trình bạo hành, từng nghĩ đến khả năng hành vi của mình có thể khiến cháu bé tử vong, nhưng vẫn tiếp tục đánh, phạt cháu trong nhiều ngày. Có lần, vì cho rằng cháu đi ăn chực, Hiệp đã phạt không cho cháu ăn trong 3 ngày liên tục.

Về lần bạo hành cuối cùng, Hiệp khai khoảng 17h ngày 3/5, khi phát hiện cháu H. đi vệ sinh ra nhà, bị can nói lại với Tâm rồi vào khu vực nhà vệ sinh. Ban đầu, Hiệp dùng vòi nước xịt vào vùng mặt cháu. Sau đó, bị can tiếp tục khống chế cháu và xịt nước nhiều lần. Khi cháu yếu dần, không còn phản ứng bình thường, Hiệp gọi Tâm vào kiểm tra, rồi cùng đưa cháu đi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp thừa nhận đây là lần bạo hành nghiêm trọng nhất và nói thời điểm đó đã nghĩ không cứu được cháu bé.

Với Bàn Thị Tâm, cơ quan điều tra xác định người mẹ có vai trò trong vụ án. Tâm khai thời điểm sống chung với Hiệp, cô đang mang thai, sức khỏe mệt mỏi nên không trực tiếp chăm sóc con gái riêng mà để Hiệp lo việc vệ sinh, tắm rửa cho cháu. Tâm cũng khai có lần con đi vệ sinh làm bẩn giường, cô và Hiệp gọi cháu dậy rồi đánh. Khi kiểm tra, Tâm đã thấy trên cơ thể con có các vết bầm tím.

Trong lần bạo hành cuối cùng, theo tài liệu điều tra, Tâm chứng kiến con gái bị Hiệp hành hạ nhưng không can ngăn. Chỉ đến khi cháu bé không còn phản ứng, hai người mới đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, Tâm thừa nhận hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Bị can nói bản thân “không đáng là mẹ của cháu”, bày tỏ sự hối hận và mong con gái được siêu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án cũng như trách nhiệm của từng người liên quan.