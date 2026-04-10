Thí điểm áo choàng có thiết kế đặc biệt cho luật sư tại Hà Nội, TPHCM

Liên đoàn Luật sư Việt Nam dự kiến thí điểm việc luật sư mặc áo choàng khi tham gia phiên tòa tại Hà Nội và TPHCM trong 1 năm, kể từ ngày 1/7, trước khi xem xét áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Quy trình triển khai đề án gồm 7 bước: tổ chức hội thảo, lấy ý kiến, khảo sát trực tuyến, hoàn thiện đề án, áp dụng thí điểm, triển khai thống nhất và tổng kết.

Mẫu áo choàng của luật sư tại phiên tòa (Ảnh: T.M.).

Ngày 9/4, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức hội thảo triển khai đề án trang phục luật sư khi tham gia phiên tòa. Mẫu áo choàng được đa số luật sư tham dự ủng hộ.

Tại hội thảo, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho rằng trang phục hiện hành chưa có tính đặc thù cao, khả năng nhận diện còn hạn chế, khiến luật sư dễ bị nhầm lẫn với các chủ thể khác như người đại diện, người tham dự phiên tòa hay cán bộ tòa án.

Bên cạnh đó, việc chấp hành quy định về trang phục chưa đồng bộ giữa các địa phương và trong đội ngũ. Trang phục hiện hành cũng chưa phù hợp với điều kiện khí hậu, chưa thể hiện rõ vị thế, vai trò của luật sư tại phiên tòa.

Theo ông Thịnh, việc đổi mới trang phục nhằm nâng cao hình ảnh và chất lượng đội ngũ, tăng tính nhận diện, tạo sự trang nghiêm và khẳng định vị thế bình đẳng của luật sư tại phiên tòa. Qua đó, góp phần xây dựng nghề luật sư chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động và thúc đẩy cải cách tư pháp.

Chia sẻ tại hội thảo, luật sư Trương Thị Hòa cho biết áo choàng luật sư đã xuất hiện từ trước năm 1975, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của nghề luật sư tại Việt Nam.

Bà Hòa bày tỏ sự đồng tình cao với đề án, cho rằng áo choàng giúp tăng khả năng nhận diện và thể hiện rõ vị thế của luật sư tại phiên tòa. Đồng thời, bà đề xuất nên thống nhất một mẫu áo chung để thể hiện sự bình đẳng, dù là chủ nhiệm đoàn luật sư hay luật sư tập sự (nếu sau này được phép tham gia phiên tòa).

Theo bà, mẫu áo choàng được lựa chọn mang nhiều nét tương đồng với trang phục luật sư của Pháp, có thiết kế hài hòa, tay áo rộng vừa phải, phù hợp với môi trường xét xử.

Luật sư Trương Thị Hòa (Ảnh: T.M.).

Luật sư Trương Thị Hòa cũng chia sẻ về lý do lựa chọn nghề: trong một lần trú mưa tại tòa án, bà bắt gặp hình ảnh một nữ luật sư từ TPHCM xuống Trà Vinh tham gia phiên tòa với trang phục trang nghiêm, đẹp mắt. Hình ảnh này để lại ấn tượng sâu sắc và góp phần định hướng con đường nghề nghiệp của bà.

Theo bà, từng chi tiết trên áo choàng đều mang ý nghĩa biểu tượng. Nhiều nút áo nhắc nhở sự cẩn trọng trong hành nghề; dải vải trên vai tượng trưng cho “cán cân công lý”. Hai màu trắng, đen thể hiện sự minh bạch, rạch ròi; dải trắng trước ngực gợi hình ảnh “lưỡi” của luật sư, thể hiện tinh thần thẳng thắn, trung thực.

Bên cạnh đó, bà cũng góp ý điều chỉnh một số chi tiết nhỏ để hoàn thiện thiết kế, giúp trang phục vừa đẹp hơn, vừa phù hợp với thực tiễn sử dụng.

Tại hội thảo, một số ý kiến cho rằng không nên sao chép mẫu áo từ Pháp vì chưa phù hợp với thực tiễn Việt Nam; đồng thời, không nên buộc luật sư mua trang phục từ Liên đoàn Luật sư Việt Nam do tổ chức này không có chức năng kinh doanh.

Theo các ý kiến này, Liên đoàn Luật sư Việt Nam chỉ nên quy định về mẫu trang phục, còn luật sư có thể tự đặt may bên ngoài. Ngoài ra, hiện chưa có cơ chế xử phạt nếu không tuân thủ quy định về trang phục.

Một số đề xuất khác được đưa ra như gắn mã QR trên áo để phục vụ quản lý, chống làm giả; lựa chọn đơn vị thiết kế và cung ứng uy tín nhằm đảm bảo chất lượng và tính đồng bộ.