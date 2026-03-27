Bắt quả tang luật sư tập sự ở Lạng Sơn nhận 50 triệu đồng để “chạy án”

Chiều 25/3, tại Văn phòng luật sư H.T.Đ&C.S. (phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn), tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Sơn (33 tuổi, trú tại phường Đông Kinh thuộc tỉnh này, là luật sư tập sự) khi đang nhận số tiền 50 triệu đồng từ chị L.A. để “chạy án” cho chồng.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả xảy ra tại Công ty TNHH thương mại & xuất nhập khẩu T.A., trong đó anh V.Q.H. (chồng của chị L.A).

Bước đầu xác định, từ tháng 11/2025, thông qua các mối quan hệ xã hội, chị L.A. đã liên hệ với Lê Văn Sơn để nhờ tư vấn pháp lý cho chồng mình là anh V.Q.H..

Công an làm việc với Lê Văn Sơn (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Trong quá trình làm tư vấn pháp lý Sơn đặt vấn đề với chị L.A. “chạy án” cho anh V.Q.H. Trong các tháng 12/2025 và 1, Sơn đã hai lần nhận tổng số tiền 60 triệu đồng từ chị L.A..

Sau đó, đến ngày 24/3, đối tượng tiếp tục liên hệ với chị L.A. để yêu cầu thêm số tiền 50 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, khi Sơn đang nhận tiền của chị L.A. tại Văn phòng luật sư H.T.Đ&C.S. thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang.

Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo ai là bị hại thì liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế gặp Đại úy Hoàng Ngọc Tạo (số điện thoại 0373.251.234) để được giải quyết.