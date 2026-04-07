Đề xuất luật sư phải “có bản lĩnh chính trị vững vàng”

Tại cuộc họp hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách Luật Luật sư (sửa đổi) ngày 6/4, bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp cho biết, dự thảo tập trung vào 3 nhóm chính sách lớn, trong đó xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề.

Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Ảnh: Hải Yến).

Dự thảo luật đã bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng” vào tiêu chuẩn luật sư và giao Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn “tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt”.

Theo bà Hoa, tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng” được làm rõ theo hướng luật sư phải có nhận thức đúng đắn về thể chế chính trị và luôn ý thức, trách nhiệm bảo vệ công lý, quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, không lợi dụng hành nghề để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị của luật sư được bảo đảm trong cả quá trình đào tạo, tập sự, kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề để sàng lọc đầu vào của đội ngũ luật sư. Trong quá trình hành nghề, luật sư tiếp tục tham gia bồi dưỡng bắt buộc về nhận thức tư tưởng chính trị. Người không đủ tiêu chuẩn này sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Ngoài ra, dự thảo luật cũng đề xuất sửa đổi quy trình trở thành luật sư từ khâu gia nhập đoàn luật sư tập sự hành nghề, tổ chức kỳ thi quốc gia (kỳ thi để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư) và cắt giảm tối đa các bước, quy trình, thủ tục trở thành luật sư.

Người muốn tập sự hành nghề luật sư sẽ đăng ký gia nhập một đoàn luật sư với tư cách tập sự, do đoàn luật sư quản lý thay vì quy định việc gia nhập đoàn luật sư sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề như hiện nay.

Góp ý vào dự thảo luật, đại diện Bộ Nội vụ đề nghị xác định, làm rõ thêm nội hàm tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng”. Có nên hiểu đây là tiêu chuẩn cụ thể hay định hướng để xây dựng các tiêu chuẩn?

Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu quy định cụ thể các tiêu chuẩn về nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu là viên chức), xử lý hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động hành nghề...

Đồng tình, đại diện Bộ Tài chính bình luận việc bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng” vào tiêu chuẩn luật sư chưa rõ. Cơ quan soạn thảo cũng cần làm rõ nội dung về kinh phí cũng như các hoạt động để thực hiện khi đề xuất, bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng" vào tiêu chuẩn luật sư.

Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại cuộc họp thẩm định dự án luật (Ảnh: Hải Yến).

Chủ tịch hội đồng thẩm định - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đánh giá nội dung hồ sơ chính sách phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không có nội dung trái với Hiến pháp…

Ông Khôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các nội dung góp ý của thành viên hội đồng. Đặc biệt cần lưu ý thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay đối với công tác tư pháp nói chung cũng như đội ngũ luật sư nói riêng.

Lưu ý phải làm rõ các chính sách, giải pháp trong tờ trình, Thứ trưởng Tư pháp yêu cầu nghiên cứu hoàn chỉnh các báo cáo đánh giá tác động, những nội dung có thể định lượng, đảm bảo thuyết phục hơn…