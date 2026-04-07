Luật sư nêu lý do bà Đào Thị Hương Lan chưa về nước đầu thú

Trong vụ án sai phạm tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4 cũ, TPHCM, bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong phần thủ tục, chủ tọa cho biết, trước phiên tòa, HĐXX đã đăng thông báo kêu gọi bà Đào Thị Hương Lan ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, song đến nay, bị cáo vẫn không có mặt, coi như từ chối quyền tự bào chữa. Dù vậy, trong quá trình xét xử, bị cáo có luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Luật sư Trương Thị Minh Thơ (người bào chữa cho bà Lan) cho biết, đã liên hệ, động viên thân chủ về nước đầu thú. Tuy nhiên, do hoàn cảnh hiện tại, bà Lan "có khối u nghi ung thư phổi và trầm cảm nặng" nên không thể về nước.

"Bà có gửi email cung cấp một số thông tin, chứng cứ. Chúng tôi sẽ căn cứ vào các tài liệu này để bào chữa, mong tòa và VKS xem xét", luật sư Thơ nói.

Đại diện VKS đang công bố cáo trạng dài gần 50 trang.

Theo hồ sơ vụ án, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, do Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam) quản lý, sử dụng.

Với mong muốn mua lại khu đất trên để thực hiện dự án thương mại, tháng 12/2009, Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) đã gặp bà Nguyễn Thị Hồng (Phó Chủ tịch UBND TPHCM) nhờ hỗ trợ triển khai dự án tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Khi đó, bà Hồng trả lời: “Nếu muốn làm thì Tập đoàn Cao su đứng ra làm, không để doanh nghiệp ngoài tập đoàn thực hiện”.

Vài ngày sau, bà Lê Y Linh (Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) cùng ông Dừa mời bà Hồng đến nhà dùng cơm và đưa 10.000 USD.

Sau cuộc gặp này, theo lời khai của bị can Dừa, ông Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) đã chỉ đạo Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa góp vốn thành lập Công ty Phú Việt Tín.

Tiếp đó, Dừa và Linh gặp bà Đào Thị Hương Lan để nhờ sắp xếp thủ tục giao đất cho Công ty Phú Việt Tín. Tại cuộc gặp này, ông Dừa đưa tiền nhưng bà Lan không nhận do quen biết gia đình. Sau đó, ông Dừa hứa khi dự án hoàn tất sẽ để bà Lan mua một căn hộ chung cư.

Sau cuộc gặp, bà Lan ký văn bản đề xuất thu hồi đất của hai công ty cao su để giao chỉ định cho Công ty Phú Việt Tín. Đề xuất này được bà Nguyễn Thị Hồng chấp thuận và giao Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM làm thủ tục thu hồi.

Ngày 19/1/2010, ông Lê Quang Thung chỉ đạo hai doanh nghiệp cao su hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho Linh và Dừa.

Từ chỉ đạo của bà Hồng, các cơ quan chức năng đã tham mưu để UBND TPHCM ban hành quyết định thu hồi khu đất 39-39B Bến Vân Đồn và giao cho Công ty Phú Việt Tín thực hiện dự án. Việc này khiến khu đất không còn thuộc sở hữu Nhà nước, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng.

Hiện bà Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn và bị truy nã nên chưa thể lấy lời khai. Gia đình bà Lan đã nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.