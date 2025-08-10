Chiếm tài khoản Facebook rồi nhắn tin người thân lừa đảo 10 tỷ đồng

Ngày 10/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về các tội Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Võ Văn Nhật Quang (26 tuổi), Võ Nguyễn Hoàng Thông (27 tuổi), Võ Văn Tường (27 tuổi), Võ Hoàng Việt Hưng (34 tuổi) và Võ Văn Quang (22 tuổi), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị,

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), phát hiện nhóm đối tượng do Nhật Quang cầm đầu, có dấu hiệu nghi vấn hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

2 trong số 5 đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo điều tra, nhóm Nhật Quang cầm đầu, giả mạo tài khoản Facebook bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc để kết bạn, nhắn tin với người mua nhằm lấy số điện thoại.

Sau đó, nhóm đối tượng dùng số điện thoại này đăng ký WhatsApp, lừa nạn nhân cung cấp mã OTP để chiếm quyền Facebook qua chức năng quên mật khẩu.

Khi kiểm soát được tài khoản, nhóm giả danh chủ tài khoản nhắn tin lừa đảo người thân nhằm chiếm đoạt tiền với nhiều phương thức tinh vi.

Tang vật thu giữ trong vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Với thủ đoạn này, từ tháng 12/2024 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện việc xâm nhập trái phép trên 70 thông tin tài khoản Facebook, số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng trên 10 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng điều tra mở rộng.

Qua đây, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các tài khoản Facebook mạo danh, đặc biệt khi giao dịch mua bán trực tuyến. Không cung cấp số điện thoại, mã OTP hay thông tin cá nhân cho người lạ, kể cả khi được yêu cầu với lý do đặt hàng hay xác nhận đơn.

Khi nhận tin nhắn vay mượn hoặc yêu cầu chuyển tiền từ người quen, hãy xác minh qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp trước khi thực hiện để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.