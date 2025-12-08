Tháo dỡ biển quảng cáo cờ bạc trực tuyến được treo trên tường nhà dân

Ngày 7/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, qua công tác tuần tra, kiểm soát tình hình địa bàn, Công xã xã Quỳnh An phát hiện một biển quảng cáo có nội dung mời gọi tham gia cá độ bóng đá, chơi lô đề trực tuyến được treo trên tường nhà của một hộ dân tại thôn Đồng Kỷ, xã Quỳnh An gây sự chú ý của nhiều người qua lại.

Công an xã Quỳnh An phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở tháo dỡ bảng quảng cáo cờ bạc trực tuyến treo trên tường nhà một hộ dân (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo Công an xã Quỳnh An, biển quảng cáo này được thiết kế bắt mắt, in màu một trang web cá cược trực tuyến kèm theo hình ảnh bóng đá nhằm kích thích sự tò mò của người dân, đặc biệt là giới trẻ, tiềm ẩn nguy cơ lôi kéo người dân tham gia vào tệ nạn cờ bạc trực tuyến.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Quỳnh An đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu chủ hộ phối hợp với lực lượng chức năng tháo dỡ ngay biển quảng cáo, đồng thời cam kết không được tái phạm.

Quá trình làm việc, chủ hộ cho biết vào khoảng tháng 11 năm nay, có người lạ đến liên hệ để treo biển quảng cáo, do chủ quan, chủ hộ cũng không tìm hiểu nội dung quảng cáo là hoạt động cá độ bóng đá, chơi lô đề trực tuyến, chỉ được đối tượng thuê treo với lý do “quảng cáo dịch vụ”.

Công an xã Quỳnh An đã tuyên truyền, giải thích rõ đây là hành vi tiếp tay cho hoạt động cờ bạc, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đời sống cộng đồng.

Công an xã Quỳnh An cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các bảng quảng cáo, tờ rơi hoặc tổ chức nghi vấn liên quan đến cờ bạc, cá độ.