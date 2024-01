Thanh niên vung dao loạn xạ giữa phố, chém thiếu tá công an bị thương

Ngày 2/1, Công an TP Châu Đốc (An Giang) đã bắt giữ Dương Văn Hậu - đối tượng gây rối trật tự công cộng, chém bị thương một thiếu tá công an.

Thiếu tá Tâm tiến tới trấn áp Hậu (Ảnh: Camera an ninh nhà dân).

Trước đó, tối 1/1, Hậu cầm dao tự chế chém loạn xạ giữa đường Phan Đình Phùng, phường Châu Phú B.

Thấy sự việc gây nguy hiểm cho người đi đường, Thiếu tá Thái Văn Tâm (cán bộ đội Tổng hợp, Công an TP Châu Đốc) tới khuyên can.

Không dừng hành vi nguy hiểm, Hậu tỏ ra hung hăng hơn. Để ngăn chặn đối tượng gây hại tới người dân, Thiếu tá Tâm dùng gậy dài trấn áp, mục đích tước vũ khí và khống chế đối tượng.

Trong lúc giằng co, Hậu chém vào tay chiến sĩ công an. Lực lượng chức năng kịp thời có mặt, khống chế Hậu và đưa anh Tâm đi cấp cứu.

Hiện Hậu chưa tỉnh táo để phục vụ điều tra. Sức khỏe của Thiếu tá Tâm đã ổn định.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang thăm, động viên và trao hỗ trợ tới Thiếu tá Tâm (Ảnh: Tiến Tầm).

Ngày 2/1, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại diện một số đơn vị đã đến bệnh viện thăm hỏi, biểu dương, động viên, trao hỗ trợ 5 triệu đồng tới Thiếu tá Thái Văn Tâm.