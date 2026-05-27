Thanh niên vận chuyển 1kg vàng qua biên giới, lấy tiền công 700.000 đồng

Ngày 27/5, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Khanh (22 tuổi, trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, ngày 7/5, Nguyễn Văn Khanh nhận lời của một người chưa rõ lai lịch để vận chuyển thuê 1kg vàng từ Campuchia về Việt Nam thông qua Zalo với tiền công 700.000 đồng.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình vận chuyển số vàng đến khu vực bờ sông Hậu, thuộc xã Khánh Bình, Khanh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, do chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và nước ngoài, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để liên lạc, móc nối, đồng thời lợi dụng địa hình biên giới để thực hiện hành vi vi phạm với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đã tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết truy vết, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.