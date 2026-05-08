Vận chuyển trái phép gần 1kg vàng từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 8/5, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ Vận chuyển trái phép kim loại quý qua biên giới. Đối tượng trong vụ việc là Nguyễn Văn Khanh (22 tuổi, trú tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang).

Trước đó, lúc 13h25 ngày 7/5, sau thời gian mật phục, lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt Khanh khi đối tượng này đang vận chuyển hàng lậu tại khu vực bờ sông Hậu (thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang). Thời điểm bị phát hiện, Khanh cất giấu một thỏi kim loại màu vàng trên người, có kích thước dài 11cm rộng 4,5cm và dày khoảng 7mm.

Làm việc với công an, đối tượng này thừa nhận thỏi kim loại màu vàng mang theo bên người là vàng 24k, nặng gần 1kg.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Khanh khai nhận được một người đàn ông Campuchia tên Koem Seng chủ động kết bạn qua Zalo để thuê vận chuyển hàng. Để nhận mức tiền công 700.000 đồng, Khanh điều khiển vỏ lãi sang Campuchia bằng đường sông, sau đó tiếp tục mượn xe máy di chuyển đến khu vực cầu 72 để nhận số vàng trên từ đối tượng thuê.

Toàn bộ tang vật và đối tượng đã được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.