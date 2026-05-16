Ứng dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý biên giới

Ngày 16/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đóng quân trên địa bàn Đặc khu Phú Quốc.

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông quản lý đoạn biên giới biển dài 22,9km. Địa bàn có hơn 79.000 nhân khẩu từ các dân tộc như Kinh, Khmer, Hoa cùng các tôn giáo Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo…

Phó Chủ tịch nước thăm cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông (Ảnh: Hoàng Duật).

Trong giai đoạn 2025-2026, đơn vị đã hiệp đồng với lực lượng kiểm ngư và chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Tại buổi thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ niềm tin yêu và biểu dương tinh thần "lá chắn thép" của lực lượng biên phòng trên tuyến đầu Tổ quốc. Bà nhấn mạnh rằng, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có đóng góp không nhỏ từ sự hy sinh thầm lặng của các anh.

Phó Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, nắm chắc tình hình an ninh để không bị động trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, việc siết chặt kỷ luật và không ngừng tự học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng là yếu tố then chốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Hoàng Duật).

Đặc biệt, trước xu thế xây dựng quân đội "tinh, gọn, mạnh", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý biên giới.

Bà cũng nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Bộ đội Biên phòng cần quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, giúp các anh yên tâm gắn bó với biển đảo quê hương. Qua đó, mối quan hệ đoàn kết quân - dân sẽ ngày càng bền chặt, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững tại khu vực biên giới.

Kết thúc buổi thăm hỏi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đặt trọn niềm tin vào thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay sẽ tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, giữ vững tay súng để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.