Ba người khuyết tật bị ngã xuống thác nước ở Tam Đảo

Ngày 15/9, thông tin từ Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) cho hay, sự việc xảy ra vào tối 14/9 khi người dân phản ánh có người bị trượt chân ngã xuống thác nước Thậm Thình ở xã Tam Đảo.

Ngay lập tức, cảnh sát huy động xe chữa cháy, cứu nạn cùng 22 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tiếp cận hiện trường giữa đêm tối, cảnh sát phát hiện 3 người bị nạn đều bị khuyết tật câm, điếc. Trong đó, 2 người không bị thương, một người bị gãy 2 chân không thể di chuyển được.

Các nạn nhân đều đi từ Hà Nội lên xã Tam Đảo tham quan, du lịch thì gặp nạn.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đưa 3 nạn nhân lên khu vực an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tam Đảo đã triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận vị trí các nạn nhân gặp nạn, sơ cấp cứu ban đầu rồi đưa họ từ dưới vực sâu đến vị trí an toàn.

Tới khoảng 22h ngày 14/9, cả 3 nạn nhân đã được cảnh sát bàn giao cho gia đình và Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo tiếp tục chăm sóc y tế.