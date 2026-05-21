Thanh niên ghen tuông, hành hung nhân tình của bạn gái cũ ở TPHCM

Ngày 21/5, Công an phường Thủ Đức (TPHCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Chánh Tú (SN 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ hành hung nam thanh niên trên đường Kha Vạn Cân.

Đối tượng Nguyễn Chánh Tú bị mời làm việc (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, ngày 12/5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thủ Đức phát hiện clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hung trên đường Kha Vạn Cân, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận bức xúc, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an phường Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vào cuộc điều tra, xác định nạn nhân bị đánh là anh L.Q.T. (SN 1997) và người thực hiện hành hung là Nguyễn Chánh Tú.

Qua lấy lời khai những người liên quan, công an xác định, tối 7/5, anh L.Q.T. chạy xe máy chở bạn gái là chị N. trên đường Kha Vạn Cân, thì bị Tú chạy xe máy vượt lên chặn lại.

Tiếp đó, Tú đã dùng tay, chân liên tiếp đánh, đá vào vùng mặt và cơ thể anh Trường, khiến nạn nhân ngã xuống vỉa hè. Người này chỉ dừng tay và rời đi khi chị N. cùng người dân can ngăn.

Nguyễn Chánh Tú khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn mâu thuẫn tình cảm. Cụ thể, chị N. là bạn gái cũ của Tú. Khi thấy cô gái đi cùng người yêu mới, Tú ghen tuông nên gây ra hành vi đánh người.

Công an phường Thủ Đức khuyến cáo mọi mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ tình cảm, đời sống cá nhân cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, đúng pháp luật. Mọi hành vi sử dụng bạo lực, gây rối trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe người khác đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đặc biệt khi hành vi bị phát tán trên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và dư luận xã hội.