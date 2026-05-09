Người chặn xe, đánh tới tấp nam thanh niên ở TPHCM khai do ghen tuông

Chiều 9/5, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) làm việc với N.C.T. (SN 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng), người có hành vi chặn đầu xe, hành hung nam thanh niên trên đường Kha Vạn Cân.

Tại cơ quan công an, T. khai do bức xúc chuyện tình cảm, thấy anh Tr. chở bạn gái cũ đi chơi nên nảy sinh ghen tuông, chạy theo chặn đường rồi đánh nạn nhân.

Tài xế xe ôm công nghệ chặn đầu xe, hành hung nam thanh niên do ghen tuông (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ chặn đầu rồi đánh tới tấp nam thanh niên đi xe máy. Vụ việc được xác định xảy ra vào tối 7/5 trên đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức.

Thời điểm trên, anh L.Q.Tr. (SN 1997, ngụ phường Tân Bình) chở theo một cô gái lưu thông trên đường thì bất ngờ bị T. chạy vượt lên chặn đầu xe rồi lao vào hành hung.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.