Tài xế xe ôm công nghệ chặn đầu xe, đánh tới tấp nam thanh niên ở TPHCM

Ngày 9/5, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế xe ôm công nghệ chặn đánh nam thanh niên chạy xe máy. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 7/5 tại đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, nam thanh niên chở theo một cô gái chạy xe máy trên đường Kha Vạn Cân thì bất ngờ bị một người mặc đồng phục hãng xe ôm công nghệ chạy cùng chiều vượt lên chặn đầu xe.

Tài xế xe ôm công nghệ chặn đầu xe, hành hung nam thanh niên trên đường Kha Vạn Cân (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi dừng phương tiện, tài xế xe ôm công nghệ lao tới dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt nạn nhân. Chưa dừng lại, người này còn quật ngã nam thanh niên xuống đường rồi dùng chân đá vào vùng đầu, trong khi nạn nhân chỉ biết ôm đầu chống đỡ. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh của người dân ghi lại.

Chia sẻ với phóng viên, anh T. (SN 1997) xác nhận anh là nạn nhân trong vụ việc.

Theo anh T., tối 7/5, anh chở bạn gái đi chơi. Khi anh đang lưu thông trên đường Kha Vạn Cân theo hướng đi trung tâm TPHCM thì bất ngờ bị nam thanh niên chạy xe ôm công nghệ chặn đầu xe rồi lao vào đánh.

“Cô gái tôi chở là bạn gái cũ của nam tài xế xe ôm công nghệ. Có thể người này thấy tôi chở bạn nữ đi chơi nên ghen tuông, dẫn đến hành động như vậy”, anh T. nói.

Công an phường Thủ Đức đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.