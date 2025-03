3 nghi phạm cướp 2 triệu USD ở Tây Ninh bị bắt khi lẩn trốn tại Gia Lai

Chiều 24/3, một cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với đơn vị bắt giữ 3 nghi phạm gây ra vụ cướp 2 triệu USD tại căn nhà gần cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu.

Nhóm cướp 2 triệu USD đã bị công an bắt giữ chiều nay (Ảnh: A.H.).

3 nghi phạm này bị cảnh sát bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực tỉnh Gia Lai, được di lý về Tây Ninh. Họ gồm: Đào Xuân Lộc (SN 1991, quê Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, quê Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (SN 1993, quê Bình Định).

Như vậy, toàn bộ nghi phạm giả danh công an gây ra vụ cướp 2 triệu USD đến nay đã bị công an bắt giữ. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Lý Phương (ngụ xã Lợi Thuận huyện Bến Cầu) điều tra về tội Cướp tài sản. Phương là con trai của bị hại.

Theo công an, Phương thấy mẹ mang về 2 triệu USD cất trong nhà nên đã gọi điện thoại cho Lộc, Anh và Duy cùng một người khác bàn bạc cướp số tiền trên.

Ngày 10/3, nhóm này giả danh công an đến hỏi gia đình về nguồn gốc số ngoại tệ trên và yêu cầu đến trụ sở làm việc. Khi nữ chủ nhà vào phòng chuẩn bị đồ để lên trụ sở công an, nhóm này đã cướp số tiền trên rồi rời khỏi hiện trường, bỏ Phương ở lại.

3 ngày sau, gia đình bị hại đã đến công an địa phương trình báo.