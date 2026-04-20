Thanh niên 18 tuổi đâm bạn tử vong tại đập tràn

Ngày 20/4, UBND xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai cho biết chiều 19/4, N.H.L. (SN 2008, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu) ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại đập tràn thuộc làng Tu. Đến khoảng 17h cùng ngày, anh H.V.N. (SN 2003, trú tại địa phương) cùng nhóm bạn khác cũng xuống khu vực đập tràn này chơi.

Tại đây, anh N. và L. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, anh N. dùng tay đánh vào mặt và bóp cổ L..

Bức xúc vì bị đánh, L. đã dùng dao gọt trái cây đâm vào vùng ngực trái đối phương khiến nạn nhân ngã xuống nước. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Anh N. được mọi người đưa lên bờ và chuyển đến Trung tâm Y tế xã Ia Lâu cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Nhận thấy không thể trốn thoát, L. đã đến Công an xã Ia Lâu đầu thú. Vụ việc đang được Công an xã Ia Lâu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra.