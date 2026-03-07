Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, người đàn ông đâm hàng xóm tử vong

Ngày 7/3, thông tin ban đầu từ UBND xã Tạ An Khương (tỉnh Cà Mau), một người dân ở xã có tổ chức tiệc nhậu tại nhà vào chiều 6/3, cùng dự tiệc có ông N.V.C. (40 tuổi) và ông L.T.P. (47 tuổi).

Trong lúc nhậu, khoảng 21h cùng ngày, hai ông C. và P. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau nên cả hai bỏ ra về.

Sau khi về đến nhà, ông C. lấy con dao đi sang nhà ông P. để giải quyết mâu thuẫn. Hai người xảy ra ẩu đả.

Trong lúc đánh nhau, ông C. dùng dao đâm vào bụng ông P. khiến người này bị thương. Sau khi gây án ông C. bỏ về nhà; ông P. được người thân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.