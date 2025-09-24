Tham gia đường dây đánh bạc 4 tỷ USD, 4 anh em lĩnh án

21h ngày 24/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) 13 năm tù, Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu) 11 năm 6 tháng tù và Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) 9 năm 6 tháng tù về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Liên quan vụ án, Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai Nhu) lĩnh 8 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc.

Những bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 46 tháng đến 10 năm tù về tội Đánh bạc hoặc Tổ chức đánh bạc.

Bị cáo Nhu lĩnh 13 năm tù (Ảnh: Thỏ Mộc).

Trong vụ án này, nhà chức trách xác định ông Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) đã xuất cảnh khỏi Việt Nam vào ngày 10/7/2021 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định truy nã đối với Mohit.

Đây là vụ án đánh bạc trên không gian mạng do anh em Nhu cầm đầu, điều hành với quy mô đặc biệt lớn, bị nhà chức trách triệt phá cuối năm 2021.

Kết quả điều tra xác định hơn 25.000 tài khoản đã được tạo trên các trang do Nhu và Bạch điều hành. Trong đó, trang Nagaclubs có hơn 5.076 tài khoản. Số tiền người chơi dùng để đánh bạc đặc biệt lớn, khoảng 4 tỷ USD.

Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số USDT trong giao dịch và thanh toán, anh em Nhu đã thuê các chuyên viên giỏi về công nghệ thông tin, thậm chí thuê người nước ngoài để thiết kế trang web Swiftonline và Nagaclubs (liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution); thuê cổng cung cấp các trò chơi đánh bài trực tuyến, có máy chủ đặt tại nước ngoài để tổ chức đánh bạc.

Nhu điều hành Swiftonline, còn Bạch quản lý Nagaclubs. Để né tránh sự phát hiện của cơ quan công an, các đường dây này hoạt động được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác.

Nhóm Nhu lôi kéo người chơi bằng cách kêu gọi đầu tư tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 1% đến 1,5% mỗi ngày. Nếu đăng ký gói cá cược có bảo hiểm, người chơi sẽ được hoàn tiền khi thua. Ngoài ra, người tham gia trước còn được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý khi giới thiệu, lôi kéo thêm nhiều người mới.

Nhà chức trách cáo buộc các bị can đã thu lợi số tiền đặc biệt lớn. Trong đó, Nhu hưởng lợi 53 tỷ đồng, còn Bạch hưởng lợi 44 tỷ đồng.