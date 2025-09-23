Bốn anh em điều hành đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng

Ngày 23/9, TAND TPHCM xét xử bị cáo Huỳnh Long Nhu (32 tuổi), Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu), Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Liên quan vụ án, Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai Nhu) cùng 20 người khác cũng bị cáo buộc tội Tổ chức đánh bạc.

Đại diện Viện KSND TPHCM đang công bố cáo trạng và dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

Bị cáo Nhu tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Trong vụ án này, nhà chức trách xác định ông Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) đã xuất cảnh khỏi Việt Nam vào ngày 10/7/2021, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định truy nã đối với Mohit, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đây là vụ án đánh bạc trên không gian mạng do anh em Nhu cầm đầu, điều hành với quy mô đặc biệt lớn, bị nhà chức trách triệt phá cuối năm 2021. Kết quả điều tra xác định, tổng cộng có khoảng hơn 25.000 tài khoản được tạo trên các trang do Nhu và Bạch điều hành, trong đó Nagaclubs có hơn 5.076 tài khoản. Số tiền người chơi dùng để đánh bạc đặc biệt lớn, khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng, số liệu theo kết luận điều tra vụ án).

Anh em Nhu lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số USDT trong giao dịch và thanh toán, đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ; thuê các chuyên viên giỏi về IT (công nghệ thông tin), thậm chí thuê cả nhiều người nước ngoài để thiết kế trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com); thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến có trụ sở đặt tại nước ngoài để tổ chức đánh bạc.

Nhu điều hành qua Swiftonline.live, còn Bạch quản lý Nagaclubs.com. Để né tránh sự phát hiện của cơ quan công an, các đường dây này hoạt động được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Nhóm Nhu lôi kéo người chơi bằng cách kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 1% đến 1,5% mỗi ngày. Nếu đăng ký gói cá cược có bảo hiểm, người chơi sẽ được hoàn tiền khi thua. Ngoài ra, người tham gia trước còn được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý khi giới thiệu, lôi kéo thêm nhiều người mới.

Nhà chức trách cáo buộc các bị can đã thu lợi số tiền đặc biệt lớn. Trong đó, Nhu được hưởng lợi 53 tỷ đồng còn Bạch hưởng lợi 44 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nhu, Bạch cùng đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến lĩnh vực an toàn công cộng và trật tự công cộng. Do đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Khi đường dây bị triệt phá, sàn Swiftonline.live ngắt kết nối với máy chủ đặt ở nước ngoài, khiến cơ quan chức năng không thể trích xuất toàn bộ dữ liệu, thông tin tài khoản và lịch sử cá cược.

Bị cáo Nhu khai sàn Swiftonline.live có khoảng 20.000 tài khoản thành viên của người chơi đánh bạc, lượng tiền dùng đánh bạc khoảng 300.000 USD/ngày.

Do sợ bị công an phát hiện, Nhu đã chuyển cho đồng phạm 250.000 USD ra nước ngoài mua nhà tại Slovakia, xin visa mua vé máy bay trốn đi Qatar. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện kế hoạch trên, ngày 8/11/2021, người đàn ông này bị bắt tạm giam.

Ngoài ra, trước khi bị bắt 5 ngày, Nhu đã chuyển cho Huỳnh Long Bạch 2 triệu USD.

Về việc mua nhà tại Slovakia, Nhu khai từ năm 2017, bị can đã chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và có con chung nhưng không hợp nhau, có nhiều mâu thuẫn. Cả hai không tìm được lý do chính đáng để chia tay nên Nhu muốn đi nước ngoài định cư.