Bắt giữ đối tượng cầm súng đi "giải quyết" mâu thuẫn

Chiều 26/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt tạm giam Nguyễn Quốc Bảo (SN 2003) để điều tra về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh bắt Nguyễn Quốc Bảo (Ảnh: CTV).

Theo kết quả điều tra, lúc 22h ngày 28/6, Công an phường Phước Hậu nhận được tin báo của người dân phát hiện có nhóm đối tượng đứng trước quán nhậu trên địa bàn có mang theo súng.

Nhận tin báo, công an tiến hành kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy, Bảo ném khẩu súng ngắn lên mái tôn gần hiện trường.

Cảnh sát khống chế tạm giữ 4 đối tượng, 1 khẩu súng ngắn (bên trong khẩu súng có 2 viên đạn), 1 bình hơi cay, 1 con dao tự chế.

Tại cơ quan công an, Bảo thừa nhận khẩu súng và 2 viên đạn nêu trên là của Bảo. Ngày xảy ra vụ việc, Bảo mang theo khẩu súng, tìm nhân viên quán nhậu để "giải quyết" mâu thuẫn nhưng chưa thực hiện được thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.

Kết quả giám định khẩu súng và 2 viên đạn trên là vũ khí quân dụng.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.