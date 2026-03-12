Tên trộm chuyên lấy xe máy ở chợ đầu mối TPHCM

Ngày 12/3, Công an xã Xuân Thới Sơn, TPHCM, tạm giữ Võ Xuân Quang (SN 1983) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, ngày 27/2, Quang đi quanh khu vực chợ đầu mối nông sản Hóc Môn, tìm tài sản để trộm. Đến 14h cùng ngày, Quang phát hiện chiếc xe máy hiệu Vision không ai trông coi, có sẵn chìa khóa nên nổ máy chạy đến khu vực xã Hóc Môn rồi cất giấu.

Nghi phạm Võ Xuân Quang (Ảnh: Công an cung cấp).

Bốn giờ sau, Quang quay trở lại khu vực sân thể thao phía sau chợ, trộm tiếp một xe máy cũng cắm sẵn chìa khóa.

Đến ngày 28/2, Quang đem 2 chiếc xe máy trên đến một tiệm ve chai và bán được gần 4 triệu đồng. Có tiền, nghi phạm mang đi tiêu xài trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Từ vụ việc trên, Công an xã Xuân Thới Sơn khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác, giữ gìn tài sản cá nhân; không để chìa khóa trên xe, tạo sơ hở để đối tượng xấu có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội.