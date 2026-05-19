Tạt sơn vào nhà hàng xóm do mâu thuẫn ở TPHCM

Ngày 19/5, Công an xã Nhà Bè đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Phạm Chí Bình (SN 1998, ngụ địa phương) về hành vi tạt sơn nhà người dân.

Cảnh sát lấy lời khai Phạm Chí Bình (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khuya 16/5, chị H.N.T. đang ở nhà trong hẻm Phạm Hữu Lầu thì ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Người phụ nữ kiểm tra, phát hiện cửa thép và cửa kính dính nhiều sơn màu xám.

Do đêm khuya, nhà không gắn camera giám sát, đến sáng hôm sau, chị T. mới đến Công an xã Nhà Bè trình báo vụ việc. Lực lượng chức năng tổ chức truy xét đối tượng gây ra vụ tạt sơn.

Cảnh sát yêu cầu Bình lau chùi vết sơn tại nhà chị T.. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an xã Nhà Bè, địa điểm xảy ra vụ việc không có đèn đường, thời điểm xảy ra trời mưa và khu vực ít camera, không ai chứng kiến, nên việc truy xét gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định Phạm Chí Bình là người tạt sơn nhà chị T..

Bước đầu, Phạm Chí Bình khai lý do tạt sơn nhà hàng xóm là do mâu thuẫn nảy sinh giữa hai gia đình trong quá trình sinh hoạt.