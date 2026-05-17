BH Media, ca sĩ Quang Lập xâm phạm tác quyền như thế nào?

Như đã đưa tin, ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự và 7 bị can về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Các vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco, tức BH Media; Công ty TNHH Lululola Entertainment; nhóm 1900 Group; Công ty TNHH Mây Sài Gòn và Trung tâm Giọng ca để đời.

Theo cơ quan điều tra, Công ty BH Media do ông Nguyễn Hải Bình (Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam) là người đại diện pháp luật, đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị tổ chức đêm nhạc. Sau đó, các bên thực hiện ghi âm, ghi hình tác phẩm âm nhạc, chỉnh sửa, sao chép và đăng tải lên các kênh YouTube mà chưa được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Ca sĩ Quang Lập (trái) và ông Nguyễn Hải Bình (Ảnh: Báo Văn hóa).

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hải Bình thừa nhận đến thời điểm làm việc, công ty chưa xin phép, chưa trả tiền bản quyền tác giả và có hành vi vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ.

Trong vụ việc này, bị can Diệp Văn Lập, tức ca sĩ Quang Lập, được xác định là người vận hành Trung tâm Giọng ca để đời, hoạt động từ năm 2017. Trung tâm này tổ chức biểu diễn, ghi âm, ghi hình các ca sĩ hát nhiều ca khúc, sau đó chỉnh sửa, sao chép thành nhiều bản ghi âm, ghi hình khác nhau. Các sản phẩm này tiếp tục được ký hợp đồng với BH Media để đăng tải lên YouTube.

Cơ quan chức năng cho rằng ông Diệp Văn Lập phải có trách nhiệm xin phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và trả phí trước khi khai thác các tác phẩm. Ca sĩ Quang Lập sau đó thừa nhận sai phạm và cho biết sẽ khắc phục hậu quả.

Với Công ty TNHH Mây Sài Gòn, 2 giám đốc Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy được xác định đã xin phép để tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc. Tuy nhiên, sau khi chương trình diễn ra, công ty ghi âm, ghi hình buổi biểu diễn, chỉnh sửa, sao chép thành nhiều sản phẩm âm nhạc khác nhau rồi thông qua BH Media đăng tải lên YouTube.

Các đối tượng còn lại cũng bị cáo buộc thực hiện hành vi với cách thức tương tự. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền BH Media và những người liên quan hưởng lợi từ hành vi xâm phạm bản quyền là khoảng 6 tỷ đồng.

BH Media sau đó chi trả cho các đối tác theo tỷ lệ thỏa thuận, mỗi đối tác hưởng lợi hàng tỷ đồng.