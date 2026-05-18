Vợ Nguyễn Thái Luyện chi bao nhiêu tiền để “chạy” bệnh án tâm thần?

Ngày 18/5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Theo đó, bị cáo Bùi Thế Hùng (65 tuổi, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) cùng các đồng phạm bị đưa ra xét xử về các tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, Võ Thị Thanh Mai (39 tuổi, vợ “siêu lừa” Nguyễn Thái Luyện) bị xét xử về tội Đưa hối lộ.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Đình Trung làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 7 ngày. Đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên Trần Thị Quế, Thái Thị Dung, Lê Văn Cao và Nguyễn Lê Bằng.

Ngoài ra, có 35 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. HĐXX cũng triệu tập 32 người tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, các bị cáo không chỉ bị cáo buộc làm sai lệch kết luận giám định tâm thần mà còn thực hiện nhiều sai phạm khác như nhận tiền để chuyển khoa điều trị, làm giả hồ sơ bệnh án, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo chi sai kinh phí, thậm chí cho các đối tượng đang điều trị bắt buộc được về nhà trái quy định.

Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 1,25 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 270 triệu đồng; môi giới hối lộ 250 triệu đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để chỉ đạo chi sai hơn 9,3 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án còn thể hiện, người thân của các bị can, bị cáo trong nhiều vụ án khác đã tìm cách tiếp cận trực tiếp hoặc thông qua trung gian, đưa từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng nhằm “mua” kết luận giám định theo hướng có lợi.

Một trong những bị cáo hầu tòa là Võ Thị Thanh Mai, vợ của “siêu lừa” Nguyễn Thái Luyện. Mai bị cáo buộc đã giúp sức tích cực cho chồng thực hiện hành vi lừa đảo hơn 4.500 khách hàng, chiếm đoạt trên 2.466 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mai cùng em chồng còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền khi trực tiếp hoặc gián tiếp biết rõ gần 13 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng là tài sản do phạm tội mà có. Sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt, các bị can đã tìm cách rút và chuyển số tiền này ra khỏi tài khoản công ty.

Dù không mắc bệnh tâm thần, Mai vẫn tìm cách hợp thức hóa hồ sơ bệnh án nhằm hưởng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử. Theo đó, Mai đã đưa 80 triệu đồng cho Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan để nhờ làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần.

Sau đó, Loan đưa 70 triệu đồng cho Cao Trí Trung (người đang điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) để liên hệ thực hiện việc làm giả hồ sơ. Trung tiếp tục chuyển tiền cho Võ Đức Dương, điều dưỡng của viện, để nhờ xử lý. Khi nhận tiền, Dương đưa lại 50 triệu đồng cho bác sĩ Nguyễn Thành Quang nhằm hoàn tất hồ sơ nhập viện điều trị và tạo lập bệnh án tâm thần cho Mai.

Tháng 5/2023, TAND Cấp cao tại TPHCM (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM) tuyên phạt Võ Thị Thanh Mai 23 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, giảm 7 năm tù so với án sơ thẩm. Theo bản án phúc thẩm, Mai được giảm nhẹ hình phạt do đã nhận thức được hành vi sai phạm và khắc phục hậu quả với số tiền gần 13 tỷ đồng.

Trong năm 2023, bị cáo Mai sinh con và hiện được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại tỉnh Quảng Trị, chưa thi hành bản án 23 năm tù nói trên.