Tân sinh viên suýt mất 450 triệu đồng khi bị "bắt cóc online"

Ngày 17/9, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa kịp thời giải cứu một tân sinh viên bị lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online”.

Theo đó ngày 14/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận trình báo của gia đình chị L. (18 tuổi, quê Hải Phòng; sinh viên mới lên Hà Nội nhập học) về việc L. gọi điện cho gia đình thông báo chuyển ngay số tiền 450 triệu đồng để đi du học, nếu không sẽ tự tử.

Gia đình nghi vấn L. bị các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn “bắt cóc online”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng đã nhanh chóng xác định và tìm được L. đang ở một khách sạn trên địa bàn phường Khương Đình, TP Hà Nội.

Qua làm việc, nữ sinh này cho biết bị một đối tượng gọi điện thông báo có đơn hàng Shopee. Sau đó, các đối tượng nói đơn hàng của chị vi phạm pháp luật rồi khống chế, bắt chị quay video, gọi điện cho gia đình xin tiền.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Nhà chức trách cũng đề nghị các nhà trường cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Học sinh, sinh viên, thanh niên cũng cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.