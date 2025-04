Tạm giữ người đàn ông tát cô giáo tới tấp, đẩy ra đứng dưới mưa

Tối 19/4, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ ông Hà Văn Thúy (SN 1985, trú tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ông Thúy bị công an tạm giữ để xác minh, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Ông Hà Văn Thúy (áo đen) túm tóc, đẩy cô N.T.K.N ra đứng giữa mưa sau khi tát tới tấp vào đầu, mặt cô giáo này trước của lớp (Ảnh cắt từ clip).

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 28/4, ông Thúy có hành vi vặn tay, tát liên tiếp vào đầu, mặt cô giáo N.T.K.N. (giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 3+4, điểm trường bản Bắc Thắng, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Thắng) ngay trước phòng học.

Người đàn ông này sau đó túm tóc cô N., đẩy nữ giáo viên này ra đứng dưới mưa. Sự việc xảy ra trước mặt nhiều phụ huynh và học sinh đang đứng chờ trời tạnh mưa sau giờ tan lớp.

Clip ghi lại sự việc cho thấy, cô N. đã cầu cứu sự giúp đỡ khi bị tấn công. Tuy nhiên, chỉ có một người có hành động can ngăn ông Thúy.

Được biết, ông Thúy là phụ huynh có con đang học tại điểm trường này.