Vụ phụ huynh tố 3 cô giáo bạo hành trẻ mầm non: Xử lý cơ sở giáo dục

Trả lời phóng viên Dân trí chiều 26/3, ông Võ Xuân Trọng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, cho biết đã buộc thôi việc 3 giáo viên mầm non bị phụ huynh tố bạo hành trẻ mầm non, đồng thời sẽ xử lý Trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh vì để xảy ra sự việc.

"Chúng tôi đã làm việc với nhà trường và có sự vào cuộc của cơ quan công an. Sau khi có kết luận điều tra của cơ quan công an, chúng tôi sẽ xử lý nhà trường theo đúng quy định.

Quan điểm của lãnh đạo quận, ai sai đến đâu, xử lý đến đấy, không bao che, dung túng bởi dù nặng hay nhẹ, hành động của các cô giáo phản giáo dục. Trước mắt, 3 giáo viên liên quan đến video bạo hành trẻ mầm non đã bị buộc thôi việc", ông Trọng cho biết.

Hình ảnh cô giáo bạo lực với trẻ mầm non tại Trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh (Ảnh: Trích xuất từ Camera).

Cũng theo lãnh đạo quận Hoàng Mai, Trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh có giấy phép hoạt động đầy đủ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, quận đã có đoàn làm việc với nhà trường cùng các giáo viên có liên quan. Nhà trường, cô giáo đã nhận sai và xin lỗi phụ huynh, học sinh.

Dân trí phản ánh trước đó, chị Dương Thị Ngọc Quỳnh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, ngày 23/3, chị đã gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo Trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh về việc con trai 3 tuổi đi học bị cô giáo bạo hành.

Theo phụ huynh này, con trai chị học lớp Moon Reggio với cô chủ nhiệm Lê Thị Oanh và 2 cô khác.

Từ ngày 10/3 đến ngày 17/3, khi đón con về, gia đình thấy bé có biểu hiện hoảng loạn khi nhắc tới việc ở lớp, con sợ hãi, không muốn đi học và luôn miệng nói "không đi học vì sợ cô giáo đánh con". Buổi tối, cháu bé có tình trạng hoảng loạn, bất ổn tâm lý.

Trường mầm non Học viện Anh- Xtanh (Ảnh: Website nhà trường).

Ngày 17/3, sau khi ông ngoại trao đổi và hỏi chuyện, các cô giáo nhận đã đánh cháu bé nhưng mong phụ huynh, gia đình thông cảm để các cô tiếp tục dạy cháu.

Cũng theo phụ huynh này, ngày 19/3, chị đến trường gặp cô quản lý của trường. Cô này cho hay không biết vụ việc và khẳng định không bao giờ để xảy ra chuyện đánh học sinh.

Sau khi gia đình làm việc và có sự vào cuộc của cơ quan công an địa phương, nhà trường đã cung cấp đầy đủ camera các ngày 10-17/3, cho thấy có sự việc cô giáo bạo hành học sinh.

Từ kết quả trích xuất camera, xác nhận phản ánh của phụ huynh đúng sự thật, nhà trường đã buộc thôi việc các giáo viên liên quan và sắp xếp giáo viên khác đứng lớp.

Trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh có 17 cô giáo, 190 học sinh từ 12 tháng tới 5 tuổi.

Lớp Moon Reggio (3-4 tuổi) có 22 học sinh, nhà trường phân công 2 giáo viên và 2 phụ lớp.