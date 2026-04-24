Tạm giữ người đàn ông dâm ô bé gái 11 tuổi ở Hải Phòng

Ngày 24/4, Công an Hải Phòng cho biết, theo trình báo khoảng 20h ngày 17/4 cháu B.P.A. (11 tuổi) bị một người đàn ông lạ mặt sờ soạng vào những vùng nhạy cảm, nên đã sợ hãi và khóc to làm đối tượng bỏ chạy.

Vũ Đình Vinh thời điểm bị tạm giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm xảy ra sự việc trời tối nên đối tượng khó nhận dạng, nhưng với tinh thần quyết tâm điều tra làm rõ vụ việc, Công an phường Nam Đồ Sơn xác định nghi phạm là Vũ Đình Vinh (53 tuổi, trú tại thôn Lão Phong 1, Kiến Hải, Hải Phòng).

Qua đấu tranh, Vũ Đình Vinh khai nhận cùng ngày, ngoài cháu B.P.A., Vinh cũng có hành vi tương tự đối với cháu Đ.T.A. (14 tuổi, trú tại xã Kiến Hải, Hải Phòng).

Công an phường Nam Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự Vũ Đình Vinh, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố Vũ Đình Vinh về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo quy định.