Liên tiếp phát hiện các đối tượng sản xuất, buôn bán cà phê giả

Ngày 24/4, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố bà Ngô Thị Cúc Hoa (54 tuổi, trú phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, ngày 13/3, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh “Cà phê Đắk Lắk Hoa” tại phường Bảo An, do bà Hoa làm chủ.

Bà Ngô Thị Cúc Hoa tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán 50 gói cà phê với tổng trọng lượng 25kg, mang thương hiệu “Cà phê Đắk Lắk Hoa”. Tuy nhiên, trên bao bì chỉ ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng, không có thêm thông tin liên quan đến sản phẩm.

Sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lấy mẫu cà phê tại cơ sở để gửi giám định. Kết quả cho thấy toàn bộ số cà phê bột thu giữ có hàm lượng caffeine không đạt quy định theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam, do đó được xác định là hàng giả.

Trước đó, ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Trung Luận và Võ Thị Ngọc Ánh, cùng trú tại phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Hai đối tượng này bị cáo buộc có hành vi sản xuất, buôn bán cà phê giả.