Thanh niên “phê thuốc” lái xe máy tông rào chắn của công an

Ngày 24/4, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Trần Kiêm Anh Khoa (SN 2008, trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế) về tội Chống người thi hành công vụ.

Lúc 23h30 ngày 19/4, tại khu vực vòng xuyến trước đường Hùng Vương, phường Thuận Hóa, lực lượng chức năng phát hiện Trần Kiêm Anh Khoa điều khiển xe máy chưa đăng ký biển số, chở theo bạn cùng lứa tham gia giao thông. Cả 2 người đều không đội mũ bảo hiểm.

Đối tượng Trần Kiêm Anh Khoa tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Khoa không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy, đi ngược chiều qua vòng xuyến và rẽ vào đường Lê Quý Đôn hướng về đường Bà Triệu.

Phát hiện phía trước có chốt chặn, Khoa tiếp tục chuyển hướng sang làn đường ngược chiều nhằm né tránh. Khi gặp tổ công tác Công an phường Thuận Hóa đang làm nhiệm vụ, đối tượng vẫn không dừng lại mà điều khiển xe tông thẳng vào rào chắn kim loại của lực lượng chức năng.

Cú va chạm khiến một thành viên trong tổ công tác bị ngã xuống đường. Khoa và người đi cùng cũng ngã xe tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra nhanh và phát hiện đối tượng Anh Khoa dương tính với ma túy.