Khởi tố nam thanh niên lao xe vào cảnh sát

Chiều 5/7, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Quốc Tuấn (21 tuổi, trú xã An Dũng, huyện Đức Thọ) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo công an, tối 1/7, Tuấn điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH chở theo một người bạn đi trên Quốc lộ 15A. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Võ Quốc Tuấn bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến đoạn qua thôn Trung Tiến (xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ), hai thanh niên gặp chốt làm nhiệm vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Đức Thọ.

Phát hiện hai thanh niên vi phạm giao thông, Đại úy Phan Tuấn Thịnh (39 tuổi) cùng một đồng đội ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Tuấn không chấp hành, còn tăng ga lao xe vào người Đại úy Thịnh để bỏ chạy.

Bị đâm bất ngờ, Đại úy Thịnh ngã ra đường.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, thăm hỏi Đại úy Phan Tuấn Thịnh đang nằm điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Sỹ Quý).

Tuấn và người ngồi sau xe máy cũng ngã ra đường. Cả 2 bị tổ công tác khống chế, lập biên bản và đưa về trụ sở Công an huyện Đức Thọ làm việc. Tại đây, Tuấn thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đại úy Phan Tuấn Thịnh bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.