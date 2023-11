Bắt giữ 2 thanh niên vít ga, hô "thông chốt" CSGT

Chiều 27/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (21 tuổi, trú ở huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Văn Khánh (21 tuổi, trú ở xã Cao Minh, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Khánh làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 23h ngày 25/11, hai tổ tuần tra Công an huyện Bình Xuyên làm nhiệm vụ tại km6+200 ĐT310 thuộc địa phận xã Thiện Kế phát hiện Nam điều khiển xe máy biển số 88H1-350.93 chở theo V.B.X. (18 tuổi, trú ở TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Văn Khánh đều không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu.

Mặc dù biết rõ đã có hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng nhưng lo sợ bị kiểm tra, xử lý sẽ bị giữ xe máy nên Khánh hô Nam "thông chốt".

Nam không giảm tốc độ mà tiếp tục vít ga lao về phía tổ công tác khiến các chiến sĩ phải nhảy tránh để đảm bảo an toàn.

Nguyễn Văn Nam vít ga lao về phía tổ công tác khiến các chiến sĩ phải nhảy tránh để đảm bảo an toàn, Hạ sĩ Diệp Minh Thắng không tránh được bị tông vào chân (Ảnh: Công an cung cấp).

Hạ sĩ Diệp Minh Thắng ở phía sau không nhảy tránh kịp, đã bị xe máy do Nam điều khiển đâm vào làm bị thương ở chân.

Căn cứ kết quả điều tra và những chứng cứ thu thập được, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai thanh niên nói trên và đang tiếp tục điều tra làm rõ.