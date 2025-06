Tạm giữ hình sự nhóm "siêu trộm" ở Kiên Giang

Ngày 5/6, Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm Trần Vĩ Kiệt (21 tuổi); Quách Tiến Khanh (16 tuổi, cùng trú tại xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao); Nguyễn Bảo Khang (17 tuổi, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) do có liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp, Gò Quao.

Quá trình làm việc với công an, các đối tượng khai nhận trong vòng chưa đầy 3 tháng (từ tháng 3 đến nay) đã bẻ khóa nhà dân, thực hiện hơn 16 vụ trộm cắp xe máy.

Từ trái qua là Tâm, Khanh, Kiệt, Khang (Ảnh: Đô Hoàng).

Sau khi trộm được tài sản, các đối tượng cấu kết với Nguyễn Linh Tâm (32 tuổi, cư trú tại xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao) để tiêu thụ, chia tiền tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Linh Tâm và Trần Vĩ Kiệt và thu giữ 16 biển số xe mô tô, nhiều phụ tùng xe, dụng cụ dùng để bẻ khóa trộm xe như đoản, chìa khóa,…

Công an tỉnh Kiên Giang đang phối hợp cơ quan công an các xã, huyện liên quan củng cố tài liệu, hồ sơ, mở rộng điều tra, khởi tố theo quy định pháp luật.