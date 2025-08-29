Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt

Tối 29/8, Bộ Công an thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện nhiều sai phạm trong việc thẩm xét hồ sơ, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga (Ảnh: Bộ Y tế).

Ngày 28/8, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, trong đó bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga, Phó Trưởng phòng Trần Thị Thu Liễu và chuyên viên Nguyễn Thị Hải Hà về tội Nhận hối lộ.

Bộ Công an áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 chuyên viên khác của Cục An toàn thực phẩm cùng về tội danh này; đồng thời khởi tố 5 cá nhân khác về tội Đưa hối lộ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiến hành khám xét 15 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các bị can.