Đổ vỡ tình cảm, nam thanh niên đi trộm cắp mũ bảo hiểm trên cầu Tình Yêu

Ngày 19/5, Công an phường Trương Quang Trọng (thành phố Quảng Ngãi) cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản của D.Q.T. (SN 2004, trú tại phường Trương Quang Trọng).

Trước đó, Công an phường Trương Quang Trọng phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi tuần tra ban đêm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự. Khi tổ tuần tra đến khu dân cư 577, phường Trương Quang Trọng đã phát hiện hai thanh niên có biểu hiện bất thường nên kiểm tra.

T. trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi yêu nhau mang đi cất giấu (Ảnh: Trà Câu).

Qua kiểm tra, công an phát hiện hai thanh niên này có hành vi trộm mũ bảo hiểm được để trên xe máy tại khu vực cầu Tình Yêu (khu dân cư 577).

Bước đầu, T. khai nhận do chuyện tình cảm bị đổ vỡ nên nghĩ cách chọc phá các cặp đôi đang yêu. T. rủ bạn mình là M.T.Q. (SN 2005, trú tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đi cùng để trộm mũ bảo hiểm.

Cầu Tình Yêu là nơi các cặp đôi yêu nhau thường đến vui chơi. Do đó T. cùng Q. đến đây thực hiện hành vi trộm cắp. T. thừa nhận đã trộm 10 mũ bảo hiểm mang đi cất giấu.

Theo Công an phường Trương Quang Trọng, tài sản bị trộm có giá trị không lớn, tuy nhiên đây là hành vi lệch chuẩn, tiêu cực nên cần phải được xử lý để răn đe.