Tạm giữ hình sự kẻ cầm dao xông vào tiệm tóc truy sát vợ và con gái

Ngày 8/1, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Dương Đăng Thụy (36 tuổi, trú tại xã Lạng Giang) để điều tra liên quan vụ dùng dao đuổi chém vợ và con gái.

Dương Đăng Thụy (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo đó, khoảng 5h40 ngày 3/1, Thụy bất ngờ xông vào tiệm cắt tóc trên đường Bàng Bá Lân, phường Bắc Giang, tay cầm dao lao vào truy đuổi chị Nguyễn Thị Dung và con gái là Dương Quỳnh Anh.

Thời điểm này, đối tượng vung dao liên tiếp, khiến hai mẹ con hoảng loạn bỏ chạy. Chị Dung kịp thời thoát ra ngoài, còn cháu Quỳnh Anh nhanh trí né được nhát chém nên may mắn không bị thương.

Theo xác minh ban đầu, Thụy và chị Dung là vợ chồng, hiện đã sống ly thân nhiều tháng.

Mặc dù không bị thương tích, cả hai nạn nhân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần sau vụ việc.