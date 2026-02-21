Tạm giữ hình sự đối tượng châm lửa đốt xe máy khi bị dừng kiểm tra

Ngày 21/2, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, hơn 12h30 ngày 20/2, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch.

Nguyễn Văn Thắng có hành vi đốt xe máy khi bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Khi đến đường 3 Tháng 4 (phường Cam Linh), lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy hiệu Exciter màu đỏ - đen chở theo một phụ nữ lưu thông trên quốc lộ 1. Thời điểm này, cả hai người trên xe đều không đội mũ bảo hiểm và phương tiện không có gương chiếu hậu.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Khi xe dừng trước nhà số 357 (tổ dân phố Thuận Hòa), cán bộ làm nhiệm vụ thông báo lý do, yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, người điều khiển không xuất trình được giấy tờ, lớn tiếng, không chấp hành và lao vào cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Sau đó, người này quay lại chiếc xe dựng bên đường, kéo ra giữa lòng đường, đẩy ngã rồi mở nắp bình xăng, lấy bật lửa trong túi quần châm lửa đốt phương tiện. Ít phút sau, người này và người phụ nữ đi cùng rời khỏi hiện trường.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người gây rối là Nguyễn Văn Thắng nên đã bắt giữ để phục vụ điều tra.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, Thắng vừa chấp hành xong án phạt một năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và được ra tù vào tháng 6/2025